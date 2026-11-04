0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük
Ürün Kodu : DR185402
51.778 TL
PEŞİN FİYATINA 17.259 TL x 3 Taksit
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0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük T11299
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.23 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgisi ve narin işçiliğiyle fark yaratan, parmağınızda karakteristik bir duruş sergileyen parça.
0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük Sıkça Sorulan Sorular
1- Yüzük siparişlerinde parmak ölçüsü seçimi veya sonradan ölçü değişimi (boylama) yapılabilir mi?
1- Evet, standart ölçülerde sipariş verebileceğiniz gibi, ürünü teslim aldıktan sonra parmak ölçünüzde değişiklik olması durumunda firmamız aracılığıyla yüzük boylama/daraltma işlemi kolayca yaptırılabilir.
2- F-G pırlanta renk sınıflandırması beyaz altın yüzük gövdesinde nasıl bir görünüm sunar?
2- F-G skalası ekstra beyaz ve renksiz kategoride yer alır. Beyaz altın zeminle bütünleşerek pırlantaların sarımsı bir gölge oluşturmadan maksimum berraklıkla ışıldamasını sağlar.
3- SI berraklık derecesi yüzük üzerindeki taşların parlaklığını etkiler mi?
3- Hayır, SI berraklık sınıfındaki doğal mikro izler yalnızca gemoloji merceği (lup) ile görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında pırlantalar tamamen berrak, canlı ve şeffaftır.
4- Yüzüğün iç kısmında altın ayarı ve marka damgası bulunuyor mu?
4- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassasça işlenmiştir.
5- Yüzük üzerindeki pırlantaların düşme veya yuvalarından gevşeme riski var mıdır?
5- Pırlantalar beyaz altın tırnaklı yuvalara usta mıhlama teknikleriyle sıkıca yerleştirilmiştir. Sert darbe veya ezilme yaşanmadığı sürece taş düşme riski bulunmamaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.259 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.778 TL