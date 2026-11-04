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0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük

Ürün Kodu : DR185402
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51.778 TL
PEŞİN FİYATINA 17.259 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük T11299

14 Ayar, Beyaz Altın, 3.30 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.23 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Özgün çizgisi ve narin işçiliğiyle fark yaratan, parmağınızda karakteristik bir duruş sergileyen parça.
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İade Koşulları

0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük Sıkça Sorulan Sorular

1- Yüzük siparişlerinde parmak ölçüsü seçimi veya sonradan ölçü değişimi (boylama) yapılabilir mi?
1- Evet, standart ölçülerde sipariş verebileceğiniz gibi, ürünü teslim aldıktan sonra parmak ölçünüzde değişiklik olması durumunda firmamız aracılığıyla yüzük boylama/daraltma işlemi kolayca yaptırılabilir.
2- F-G pırlanta renk sınıflandırması beyaz altın yüzük gövdesinde nasıl bir görünüm sunar?
2- F-G skalası ekstra beyaz ve renksiz kategoride yer alır. Beyaz altın zeminle bütünleşerek pırlantaların sarımsı bir gölge oluşturmadan maksimum berraklıkla ışıldamasını sağlar.
3- SI berraklık derecesi yüzük üzerindeki taşların parlaklığını etkiler mi?
3- Hayır, SI berraklık sınıfındaki doğal mikro izler yalnızca gemoloji merceği (lup) ile görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında pırlantalar tamamen berrak, canlı ve şeffaftır.
4- Yüzüğün iç kısmında altın ayarı ve marka damgası bulunuyor mu?
4- Evet, yüzük halkasının iç yüzeyinde 14K (585) altın ayar damgası ve orijinalliği temsil eden üretici mührü hassasça işlenmiştir.
5- Yüzük üzerindeki pırlantaların düşme veya yuvalarından gevşeme riski var mıdır?
5- Pırlantalar beyaz altın tırnaklı yuvalara usta mıhlama teknikleriyle sıkıca yerleştirilmiştir. Sert darbe veya ezilme yaşanmadığı sürece taş düşme riski bulunmamaktadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.23 Karat Pırlanta Tasarım Yüzük
PEŞİN FİYATINA 17.259 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
51.778 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
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GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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