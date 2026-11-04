0.16 Karat Pırlanta Tasarım Kolye
Ürün Kodu : DN65109
34.411 TL
PEŞİN FİYATINA 11.470 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.16 Karat Pırlanta Tasarım Kolye T11272
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.20 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İnce detayların rafine estetiği. Boynunuzda yokmuş gibi hafif, bir o kadar da göz alıcı bir imza.
0.16 Karat Pırlanta Tasarım Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Ürün garanti belgesi ve özel kutusuyla mı teslim edilir?
1- Evet, tüm ürünlerimiz 14K altın ayarını ve 0.16 ct pırlanta detaylarını gösteren mücevher sertifikası ve özel şık hediye kutusunda gönderilmektedir.
2- Kolyenin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır?
2- Düşey hatta süzülen sarmaşık/kavisli metal figür üzerine yerleştirilmiş 3'lü sıralı pırlanta (tria/üçlü taş) tasarımıyla öne çıkar. Akıcı ve zarif çizgileri sayesinde boyunda son derece şık ve zamansız bir duruş sergiler.
3- F-G renk pırlanta kalitesi ne anlama gelir?
3- Pırlanta renk skalasında F-G renk sınıfı, renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer almaktadır. Taşların sarımsı tonlar barındırmadan berrak ve ışıl ışıl parlamasını sağlar.
4- 14 ayar beyaz altın kolyelerde zamanla kararma yaşanır mı?
4- 14 ayar beyaz altın kararma yapmaz. Yıllar içerisinde parlaklığını koruması için sert kimyasallarla temasından kaçınılmalı ve ihtiyaç halinde dönemsel olarak rodaj (beyaz altın cilası) bakımı yaptırılmalıdır.
5- Kolyedeki pırlanta taşlarının özellikleri nelerdir?
5- oplam 0.16 karat pırlanta taşı (D1: 0,16 ct) kullanılmaktadır. Taşlar F-G renk ve SI berraklık kalitesine sahip olup yüksek parlaklık, ışıltı ve estetik bir görünüm sunar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.16 Karat Pırlanta Tasarım Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.470 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.411 TL