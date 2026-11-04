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0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe

Ürün Kodu : DE41507
94.200 TL
PEŞİN FİYATINA 31.400 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe T11261

14 Ayar, Rose Altın, 6.62 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,33 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın kesintisiz dairesel zarafeti. Günlük stilden geceye çabasızca eşlik eden narin bir dokunuş.
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İade Koşulları

0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular

1- Geometrik motifli pırlanta halka küpeler hangi stillerle kombinlenebilir?
1- Mekik formlu özgün tasarımı sayesinde hem modern günlük stiller hem de iddialı akşam kombinleriyle mükemmel bir uyum yakalar. Klasik halka küpelerin ötesine geçen geometrik yapısıyla tarzına fark katmak isteyenler için idealdir.
2- Bu özel tasarım model hangi hediye alternatifleri için uygundur?
2- Sıradan halka küpelerden ayrılan geometrik motifli yapısıyla doğum günü, yıl dönümü veya kariyer başarılarını kutlama gibi özel ve anlamlı anlar için unutulmaz bir hediye seçeneğidir.
3- Küpelerin tasarımında hangi geometrik detaylar ön plana çıkmaktadır?
3- Halka formu boyunca sıralanan mekik kesim motifler ve aralarına işlenen pırlanta detayları, tasarıma modern ve dinamik bir estetik kazandırır. Geometrik altın yüzeyler ile pırlantanın ışıltısı şık bir kontrast oluşturur.
4- Kargo teslimatı sırasında ürün güvenliği nasıl sağlanıyor?
4- Tüm pırlanta ve altın siparişlerimiz, yüksek güvenlik standartlarında sigortalı kargo ile tarafınıza ulaştırılır. Ürün, size özel mühürlü kutusunda ve sertifikasıyla teslim edilene kadar firmaumuzun güvencesi altındadır.
5- Hassas veya alerjik ciltler için bu pırlanta küpe uygun mudur?
6- Evet, ürünümüz yüksek kalitede 14 ayar (14K) altından üretildiği için anti-alerjenik özelliğe sahiptir. Nikel içermeyen yapısı sayesinde hassas ciltlerde kaşıntı veya kızarıklık yapmadan güvenle kullanılabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 31.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
94.200 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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