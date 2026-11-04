0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41507
94.200 TL
PEŞİN FİYATINA 31.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe T11261
14 Ayar, Rose Altın, 6.62 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0,33 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın kesintisiz dairesel zarafeti. Günlük stilden geceye çabasızca eşlik eden narin bir dokunuş.
0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe Sıkça Sorulan Sorular
1- Geometrik motifli pırlanta halka küpeler hangi stillerle kombinlenebilir?
1- Mekik formlu özgün tasarımı sayesinde hem modern günlük stiller hem de iddialı akşam kombinleriyle mükemmel bir uyum yakalar. Klasik halka küpelerin ötesine geçen geometrik yapısıyla tarzına fark katmak isteyenler için idealdir.
2- Bu özel tasarım model hangi hediye alternatifleri için uygundur?
2- Sıradan halka küpelerden ayrılan geometrik motifli yapısıyla doğum günü, yıl dönümü veya kariyer başarılarını kutlama gibi özel ve anlamlı anlar için unutulmaz bir hediye seçeneğidir.
3- Küpelerin tasarımında hangi geometrik detaylar ön plana çıkmaktadır?
3- Halka formu boyunca sıralanan mekik kesim motifler ve aralarına işlenen pırlanta detayları, tasarıma modern ve dinamik bir estetik kazandırır. Geometrik altın yüzeyler ile pırlantanın ışıltısı şık bir kontrast oluşturur.
4- Kargo teslimatı sırasında ürün güvenliği nasıl sağlanıyor?
4- Tüm pırlanta ve altın siparişlerimiz, yüksek güvenlik standartlarında sigortalı kargo ile tarafınıza ulaştırılır. Ürün, size özel mühürlü kutusunda ve sertifikasıyla teslim edilene kadar firmaumuzun güvencesi altındadır.
5- Hassas veya alerjik ciltler için bu pırlanta küpe uygun mudur?
6- Evet, ürünümüz yüksek kalitede 14 ayar (14K) altından üretildiği için anti-alerjenik özelliğe sahiptir. Nikel içermeyen yapısı sayesinde hassas ciltlerde kaşıntı veya kızarıklık yapmadan güvenle kullanılabilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.33 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 31.400 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
94.200 TL