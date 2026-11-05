0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE41885
68.141 TL
PEŞİN FİYATINA 22.714 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe T11349
14 Ayar, Rose Altın, 4.24 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.32 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güncel hatların modern pırlanta işçiliğiyle buluşması. Stilinize çabasız bir zarafet katar.
0.32 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 22.714 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.141 TL