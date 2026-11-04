0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye
Ürün Kodu : DN68965
47.774 TL
PEŞİN FİYATINA 15.925 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye T11280
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.68 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Damla
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin damla formuyla zarif bir siluet. Teninizde su damlasını andıran tazeleyici bir parlaklık.
0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Taşların toplam karat değeri ve pırlanta kalitesi nedir?
1- Tasarımda toplam 0.24 karat pırlanta (D1: 0,10 ct merkez damla/özel kesim, D2: 0,14 ct yuvarlak pırlantalar) yer almaktadır. Taşlar F renk (nadir beyaz) ve SI berraklık kalitesindedir.
2- Bu model günlük giyimle rahatlıkla kullanılabilir mi?
2- 2.68 gramlık hafif yapısı ve zarif tasarımı sayesinde hem günlük casual kombinlerle hem de modern şık kıyafetlerle rahatlıkla kullanılabilir.
3- F renk pırlanta kalitesi ne anlama gelir?
3- Pırlanta renk skalasında F renk, renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer alır. Taşın üzerinde sarımsı tonlar barındırmadan maksimum beyazlıkta parlamasını sağlar.
4- 14 ayar altının zamanla kararma veya renk atma ihtimali var mıdır?
4- Altın madeninin kendisi kararma yapmaz. Yıllar içerisinde doğal kullanım sonucu oluşabilecek hafif matlaşmalar için kolayca bakım ve cila uygulanarak ilk günkü görünümüne dönüştürülebilir.
5- Kolyenin kilit mekanizması güvenli midir?
5- Ürün, günlük kullanımda oldukça pratik ve güvenli olan halka klips kilit sistemiyle tasarlanmıştır. Kolyenin boyundan düşmesini veya kaybolmasını engeller.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.925 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.774 TL