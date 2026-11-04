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0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye

Ürün Kodu : DN68965
47.774 TL
PEŞİN FİYATINA 15.925 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye T11280

14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.68 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Damla

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.14 Karat
Renk: F
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin damla formuyla zarif bir siluet. Teninizde su damlasını andıran tazeleyici bir parlaklık.
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İade Koşulları

0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Taşların toplam karat değeri ve pırlanta kalitesi nedir?
1- Tasarımda toplam 0.24 karat pırlanta (D1: 0,10 ct merkez damla/özel kesim, D2: 0,14 ct yuvarlak pırlantalar) yer almaktadır. Taşlar F renk (nadir beyaz) ve SI berraklık kalitesindedir.
2- Bu model günlük giyimle rahatlıkla kullanılabilir mi?
2- 2.68 gramlık hafif yapısı ve zarif tasarımı sayesinde hem günlük casual kombinlerle hem de modern şık kıyafetlerle rahatlıkla kullanılabilir.
3- F renk pırlanta kalitesi ne anlama gelir?
3- Pırlanta renk skalasında F renk, renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer alır. Taşın üzerinde sarımsı tonlar barındırmadan maksimum beyazlıkta parlamasını sağlar.
4- 14 ayar altının zamanla kararma veya renk atma ihtimali var mıdır?
4- Altın madeninin kendisi kararma yapmaz. Yıllar içerisinde doğal kullanım sonucu oluşabilecek hafif matlaşmalar için kolayca bakım ve cila uygulanarak ilk günkü görünümüne dönüştürülebilir.
5- Kolyenin kilit mekanizması güvenli midir?
5- Ürün, günlük kullanımda oldukça pratik ve güvenli olan halka klips kilit sistemiyle tasarlanmıştır. Kolyenin boyundan düşmesini veya kaybolmasını engeller.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.24 Karat Pırlanta Damla Taşlı Kolye
PEŞİN FİYATINA 15.925 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
47.774 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
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ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
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ÖLÇÜ
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Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
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Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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