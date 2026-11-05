0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197186
55.382 TL
PEŞİN FİYATINA 18.461 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11385
14 Ayar, Rose Altın, 3.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.28 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dengeli yapısı ve rafine detaylarıyla stilinize eşlik edecek şık bir imza.
0.28 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.461 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.382 TL