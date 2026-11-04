0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69043
55.310 TL
PEŞİN FİYATINA 18.437 TL x 3 Taksit
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0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T11290
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.92 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.32 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Abartıdan uzak minimalist estetik. Boynunuzda süzülen duru ve aydınlık bir şıklık.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- 14 ayar altın zamanla renk atar mı veya kararma yapar mı?
1- 14 ayar altın madeni oksitlenme veya kararma yapmaz. Yıllar içerisinde doğal kullanıma bağlı oluşabilecek hafif matlaşmalar ise basit bir cila işlemiyle ilk günkü görünümüne döndürülebilir.
2- F-G pırlanta renk derecesi kolyenin parlaklığını nasıl etkiler?
2- F-G skalası renksiz ve ekstra beyaz kategorisindedir. Beyaz altın yuvalarla birleştiğinde pırlantaların sarımsı bir ton barındırmadan maksimum parlaklıkla ışıldamasını sağlar.
3- Hediye olarak alındığında kutu içeriğinde neler yer alıyor?
3- Ürün; şık hediye kutusu, garanti/sertifika kartı, özel koruma ambalajı ve hediye çantası ile eksiksiz olarak paketlenir.
4- Bu kolye tasarımı en çok hangi yaka stilleriyle ve dekoltelerle öne çıkar?
4- Kayık yaka, düz kesim dekolte, V-yaka veya açık yaka gömleklerle kullanıldığında dikey süzülen 5 sallantı detayı boyun bölgesinde büyüleyici bir odak noktası haline gelir.
5- Kolyenin kilit mekanizması ve zincir bağlantı noktaları ne kadar güvenlidir?
5- Kolyede takıp çıkarmayı kolaylaştıran dayanıklı halka klips kilit mevcuttur. Yatay bar modülü zincire iki noktadan entegre (sabit) bağlandığından boyunda kayma veya ters dönme riski yaşanmaz.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.437 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.310 TL