0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197188
56.251 TL
PEŞİN FİYATINA 18.750 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11387
14 Ayar, Rose Altın, 3.36 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.31 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çağdaş çizgiler ve duru ışıltı. Kombinlerinizi tamamlayacak minimalist bir lüks.
0.31 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 18.750 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
56.251 TL