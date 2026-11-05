0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik
Ürün Kodu : DB18147
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35.347 TL
PEŞİN FİYATINA 11.782 TL x 3 Taksit
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0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik T11319
14 Ayar, Rose Altın, 2.33 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin hatlı zarif form. Bileğinizde modern çizgilere sahip, rafine ve duru bir duruş sergiler.
0.12 Karat Pırlanta Kare Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.782 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.347 TL