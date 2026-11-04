0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69016
59.064 TL
PEŞİN FİYATINA 19.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T11284
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.10 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güncel hatlar ve dengeli parıltı. Her anınıza uyum sağlayan çabasız ve şık bir aksesuar.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyenin kilit düzeneği takıp çıkarırken kullanım kolaylığı sağlar mı?
1- Evet, kolyede pratik kullanımıyla öne çıkan güvenli halka klips mekanizması yer almaktadır. Bu yapı kolyenin gün içinde kendiliğinden açılmasını veya kaybolmasını önler.
2- Tasarımda yer alan pırlantaların karat değerleri ve kalite nitelikleri nelerdir?
2- Model üzerinde toplam 0.32 karat pırlanta (D1: 0,08 ct, D2: 0,24 ct) bulunmaktadır. Taşların renk derecesi F-G (ekstra beyaz), berraklık seviyesi ise SI kalitesindedir.
3- Mücevherin taş ve metal parlaklığını korumak adına evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- Ilık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir mikro fiber bezle silinmesi yeterlidir. Parfüm, vücut losyonu ve deterjan gibi sert kimyasallardan kaçınılması ışıltısının ömrünü uzatır.
4- Ürünün uzun vadeli kullanımı ve taş dayanıklılığı nasıldır?
4- Pırlanta doğadaki en sert madendir, 14K altın ise oldukça dayanıklıdır. Sert darbelerden korunduğu ve dönemsel tırnak kontrolleri yapıldığı sürece bir ömür boyu ilk günkü gibi kullanılır.
5- F-G renk tonu pırlantaya nasıl bir görünüm kazandırır?
5- F-G skalası, pırlantanın sarımsı bir gölge barındırmayan ekstra beyaz grubudur. Altın zemin üzerinde maksimum parlaklık ve berrak bir ışık oyunu yaratır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 19.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.064 TL