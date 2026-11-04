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0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye

Ürün Kodu : DN69016
59.064 TL
PEŞİN FİYATINA 19.688 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye T11284

14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.10 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güncel hatlar ve dengeli parıltı. Her anınıza uyum sağlayan çabasız ve şık bir aksesuar.
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İade Koşulları

0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Kolyenin kilit düzeneği takıp çıkarırken kullanım kolaylığı sağlar mı?
1- Evet, kolyede pratik kullanımıyla öne çıkan güvenli halka klips mekanizması yer almaktadır. Bu yapı kolyenin gün içinde kendiliğinden açılmasını veya kaybolmasını önler.
2- Tasarımda yer alan pırlantaların karat değerleri ve kalite nitelikleri nelerdir?
2- Model üzerinde toplam 0.32 karat pırlanta (D1: 0,08 ct, D2: 0,24 ct) bulunmaktadır. Taşların renk derecesi F-G (ekstra beyaz), berraklık seviyesi ise SI kalitesindedir.
3- Mücevherin taş ve metal parlaklığını korumak adına evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
3- Ilık su ile hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir mikro fiber bezle silinmesi yeterlidir. Parfüm, vücut losyonu ve deterjan gibi sert kimyasallardan kaçınılması ışıltısının ömrünü uzatır.
4- Ürünün uzun vadeli kullanımı ve taş dayanıklılığı nasıldır?
4- Pırlanta doğadaki en sert madendir, 14K altın ise oldukça dayanıklıdır. Sert darbelerden korunduğu ve dönemsel tırnak kontrolleri yapıldığı sürece bir ömür boyu ilk günkü gibi kullanılır.
5- F-G renk tonu pırlantaya nasıl bir görünüm kazandırır?
5- F-G skalası, pırlantanın sarımsı bir gölge barındırmayan ekstra beyaz grubudur. Altın zemin üzerinde maksimum parlaklık ve berrak bir ışık oyunu yaratır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.32 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 19.688 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
59.064 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
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Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
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& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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