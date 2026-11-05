0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41866
45.034 TL
PEŞİN FİYATINA 15.011 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T11341
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.57 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duru dairesel çizgi ve dengeli ışıltı. Kulak memenizde narin bir zarafet sergiler.
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.011 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.034 TL