0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41865
41.621 TL
PEŞİN FİYATINA 13.874 TL x 3 Taksit
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0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T11340
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.23 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Günlük kullanımdan özel anlara rahatlıkla eşlik eden, abartısız ve son derece rafine bir parparıltı.
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.874 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
41.621 TL