0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41864
36.110 TL
PEŞİN FİYATINA 12.037 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe T11339
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.85 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.30 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Çabasız şıklığın en sevilen hali. İnce pırlanta dizilimiyle her kombinle kusursuzca birleşir.
0.30 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.037 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.110 TL