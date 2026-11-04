0.27 Karat Pırlanta Işık Çemberi Kolye
Ürün Kodu : DN68959
63.542 TL
PEŞİN FİYATINA 21.181 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.27 Karat Pırlanta Işık Çemberi Kolye T11279
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.94 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sonsuz dairesel formun minimalist ışıltısı. Dekoltenize duru ve aydınlık bir halo etkisi katar.
0.27 Karat Pırlanta Işık Çemberi Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Hassas veya alerjik cilt tipine sahip kişiler rahatlıkla takabilir mi?
1- 14 ayar beyaz altın, anti-alerjenik özellikleri yüksek değerli bir madendir. Genelde hassasiyet yaratmaz; ancak ileri seviye metal alerjisi bulunan kişilerin dikkatli kullanması önerilir.
2- Pırlantaların ilk günkü parlaklığını koruması için ne yapılmalıdır?
2- Ilık su ve yumuşak bir bez yardımıyla hafifçe silinmesi yeterlidir. Kimyasal temizleyicilerden, parfüm, krem ve deterjanlardan uzak tutulması ışıltısını uzun süre korur.
3- Sipariş verdiğimde ürün sertifika ve özel kutu ile mi teslim edilecek?
3- Evet, kolyeniz tüm taş detaylarını ibraz eden orijinal mücevher sertifikası ve şık hediyelik mücevher kutusu içerisinde tarafınıza teslim edilir.
4- F-G renk skalası pırlantada neden tercih edilir?
4- F-G renk grubu, pırlantanın gözle görülür bir sarılık barındırmadığı, ekstra beyaz ve berrak bir ışık yansıttığı üst kalite renk kategorisidir.
5- 14 ayar beyaz altının sararma veya renk atma ihtimali var mıdır?
5- Altın madeninin kendisi kararma yapmaz. Yıllar içerisinde doğal kullanım sonucu oluşabilecek hafif matlaşmalar için kolayca rodaj (beyaz altın cilası) bakımı uygulanarak ilk günkü haline getirilebilir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.27 Karat Pırlanta Işık Çemberi Kolye
PEŞİN FİYATINA 21.181 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
63.542 TL