0.22 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197180
68.381 TL
PEŞİN FİYATINA 22.794 TL x 3 Taksit
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0.22 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11384
14 Ayar, Beyaz Altın, 4.54 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Modern hatların narin pırlanta ateşiyle birleşimi. Parmağınıza çabasız bir şıklık katar.
0.22 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 22.794 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
68.381 TL