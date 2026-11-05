0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197291
64.656 TL
PEŞİN FİYATINA 21.552 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11400
14 Ayar, Beyaz Altın, 3.83 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Güncel tasarımı ve net parıltısıyla günün her saatine uyum sağlayan zarif bir parParça.
0.25 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 21.552 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
64.656 TL