0.12 Karat Pırlanta Yıldız Küpe
Ürün Kodu : DE41877
19.920 TL
PEŞİN FİYATINA 6.640 TL x 3 Taksit
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0.12 Karat Pırlanta Yıldız Küpe T11348
14 Ayar, Beyaz Altın, 1.11 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Gökyüzünün narin ışıltısını kulaklarınıza taşır. Neşeli, zarif ve son derece hafif bir imza.
0.12 Karat Pırlanta Yıldız Küpe
PEŞİN FİYATINA 6.640 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
19.920 TL