0.25 Karat Pırlanta Halka Küpe
Ürün Kodu : DE41858
90.370 TL
PEŞİN FİYATINA 30.123 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.25 Karat Pırlanta Halka Küpe T11337
14 Ayar, Beyaz Altın, 6.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.25 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Işığın dairesel zarafeti. Kulaklarınızı çepeçevre saran narin sırayla zamansız bir klasik.
0.25 Karat Pırlanta Halka Küpe
PEŞİN FİYATINA 30.123 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
90.370 TL