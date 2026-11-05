0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
Ürün Kodu : DR196437
30.768 TL
PEŞİN FİYATINA 10.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük T11381
14 Ayar, Rose Altın, 1.47 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.13 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Baget
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F
Berraklık: VS-SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Köşeli parıltının sofistike zarafeti. Ellerinizde son derece şık ve duru bir duruş sergiler.
0.25 Karat Pırlanta Baget Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.256 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.768 TL