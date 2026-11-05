0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe
Ürün Kodu : DE41831
43.022 TL
PEŞİN FİYATINA 14.341 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe T11333
14 Ayar, Rose Altın, 2.55 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.24 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Köşeli formların sofistike zarafeti. Abartıdan uzak ama karakterli bir duruş için tasarlandı.
0.24 Karat Pırlanta Kare Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.341 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
43.022 TL