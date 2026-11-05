0.12 Karat Pırlanta Kare Yüzük
Ürün Kodu : DR197201
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35.266 TL
PEŞİN FİYATINA 11.755 TL x 3 Taksit
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0.12 Karat Pırlanta Kare Yüzük T11395
14 Ayar, Rose Altın, 2.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Köşeli yapısı ve zarif parıltısıyla stiline modern bir dokunuş arayanlara özel.
0.12 Karat Pırlanta Kare Yüzük
PEŞİN FİYATINA 11.755 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
35.266 TL