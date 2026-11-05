0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye
Ürün Kodu : DN69261
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39.394 TL
PEŞİN FİYATINA 13.131 TL x 3 Taksit
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0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye T11366
14 Ayar, Rose Altın, 2.60 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.12 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Keskin hatların yalın şıklığı. Minimalist estetiği benimseyenler için rafine bir tercih.
0.12 Karat Pırlanta Kare Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.131 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.394 TL