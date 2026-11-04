0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69050
54.245 TL
PEŞİN FİYATINA 18.082 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye T11292
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.20 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.22 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Şık ve yalın detayların buluşması. Teninizde doğal bir ışıltı yaratmak için tasarlandı.
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Pırlanta kare uçların ve altın gövdenin parlaklığını korumak adına evde bakımı nasıl yapılır?
1- Ilık suya eklenecek birkaç damla yumuşak sabun ve mikro fiber bez yardımıyla nazikçe temizlenmesi yeterlidir. Parfüm, vücut losyonu ve temizlik kimyasallarıyla temas ettirilmemelidir.
2- V-kavisli sallantılı kolye en çok hangi yaka kesimleriyle kendini gösterir?
2- V-yaka bluzlar, derin dekolteli elbiseler ve düğmeleri hafif açık gömleklerle mükemmel bir uyum yakalayarak boyun bölgesinde büyüleyici bir odak noktası oluşturur.
3-Satın alacağımız kolyenin sertifikasında hangi kalite bilgileri yer alır?
3- Tarafınıza sunulacak orijinal mücevher sertifikasında 0.22 ct toplam pırlanta yükü, F-G renk, SI berraklık sınıfı, 14K altın ayarı ve ürüne ait stok kodu yer alır.
4- SI berraklık seviyesi pırlantanın dışarıdan görünümünde belli olur mu?
4- Hayır, SI berraklık derecesindeki mikro doğal izler yalnızca 10 kat büyütmeli uzman merceği (lup) altında görülebilir. Çıplak gözle bakıldığında taşlar tamamen berrak ve canlıdır.
5- 14 ayar altın zamanla renk değiştirir mi veya kararma yapar mı?
5- 14 ayar değerli altın madeni oksitlenme veya kararma yapmaz. Yıllar içerisindeki kullanıma bağlı oluşabilecek hafif matlaşmalar ise pratik bir cila/rodaj işlemiyle ilk günkü haline döndürülür.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.22 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.082 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.245 TL