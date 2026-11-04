0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69012
53.851 TL
PEŞİN FİYATINA 17.950 TL x 3 Taksit
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0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye T11283
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.12 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.04 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.21 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimalist estetiğin günlük yorumu. Boynunuzda sade ama son derece şık bir iz bırakır.
0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Ürünün maden özellikleri, rengi ve gramaj bilgisi nedir?
1- Kolye, 14 ayar (14K) çift renk (beyaz/rose altın zincir & pırlanta dizili V-kavisli beyaz altın köprü ve sallantılı pırlanta uçlar) altından üretilmiştir. Toplam ağırlığı yaklaşık 3.12 gramdır ve özel üretim nedeniyle ±%10 ağırlık toleransı mevcuttur.
2- Hassas veya alerjik cilt tipine sahip kişiler rahatlıkla takabilir mi?
2- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliğe sahiptir. Ciltte kaşıntı ve kızarıklık yapmadan güvenle kullanılabilir; ancak ileri seviye metal alerjisi bulunan kişilerin dikkatli kullanması önerilir.
3- Pırlantaların ilk günkü parlaklığını koruması için ne yapılmalıdır?
3- Ilık su ve yumuşak bir bez yardımıyla nazikçe temizlenmesi yeterlidir. Kimyasal temizleyicilerden, parfüm, krem ve deterjan temasından kaçınılması ışıltısını uzun süre muhafaza eder.
4- 14 ayar altının zamanla kararma veya renk atma ihtimali var mıdır?
4- Altın madeninin kendisi kararma yapmaz. Yıllar içerisinde doğal kullanım sonucu oluşabilecek hafif matlaşmalar için kolayca bakım ve cila uygulanarak ilk günkü görünümüne dönüştürülebilir.
5-F-G renk pırlanta kalitesi ne anlama gelir?
5- Pırlanta renk skalasında F-G renk sınıfı, renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer alır. Taşın üzerinde sarımsı tonlar barındırmadan maksimum beyazlıkta parlamasını sağlar.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.21 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 17.950 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
53.851 TL