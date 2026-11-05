0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe
Ürün Kodu : DE41827
45.566 TL
PEŞİN FİYATINA 15.189 TL x 3 Taksit
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0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe T11329
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.86 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duru dairesel çizgi ve berrak parıltı. Her anınıza uyum sağlayan zamansız bir daily-wear parçası.
0.20 Karat Pırlanta Yuvarlak Küpe
PEŞİN FİYATINA 15.189 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
45.566 TL