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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye

Ürün Kodu : DN69257
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Yüzük
Seçiniz
38.506 TL
PEŞİN FİYATINA 12.835 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak KolyeT11406

14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik dairesel formun en hafif hali. Dekoltenizde duru ve zamansız bir ışık noktası yaratır.
Ödeme Seçenekleri
İade Koşulları

0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Yuvarlak plaka pırlanta kolyedeki taşların toplam karat değeri kaçtır?
1- Tasarımın yuvarlak üst plakası üzerinde yer alan pave dizilimli pırlantaların toplam ağırlığı 0,10 karattır.
2- Üretimlerde altın gramajında farklılık yaşanabilir mi?
2- Mücevherlerimiz usta zanaatkârlarca üretildiği için gramajlarda minimalist (±%10) sapmalar oluşabilse de ürünün karat değeri ve tasarım standartları görseldekiyle aynıdır.
3- Pırlanta kolye ucu zincir üzerinde kayma veya dönme yapar mı?
3- Ürün, kulp bağlantı noktası ve yuvarlak motif ağırlık merkezi dengelenerek tasarlandığı için kullanım esnasında ters dönmeden nizami bir duruş sergiler.
4- Pırlanta kolye saklanırken nelere dikkat edilmelidir?
4- Zincirin düğüm olmasını ve metallerin çizilmesini önlemek amacıyla ürünün kendi özel bölmeli mücevher kutusunda muhafaza edilmesi önerilir.
5- İnternet sitemizden alınan ürün için fiziksel mağazalardan destek alınabilir mi?
5- Evet, e-ticaret sitemiz üzerinden satın aldığınız tüm mücevherlerin bakım, kontrol ve garanti işlemleri için tüm Türkiye'deki Lizay Pırlanta mağazaları tam yetkilidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.835 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.506 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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