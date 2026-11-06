0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
Ürün Kodu : DN69257
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38.506 TL
PEŞİN FİYATINA 12.835 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak KolyeT11406
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.35 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Klasik dairesel formun en hafif hali. Dekoltenizde duru ve zamansız bir ışık noktası yaratır.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Yuvarlak plaka pırlanta kolyedeki taşların toplam karat değeri kaçtır?
1- Tasarımın yuvarlak üst plakası üzerinde yer alan pave dizilimli pırlantaların toplam ağırlığı 0,10 karattır.
2- Üretimlerde altın gramajında farklılık yaşanabilir mi?
2- Mücevherlerimiz usta zanaatkârlarca üretildiği için gramajlarda minimalist (±%10) sapmalar oluşabilse de ürünün karat değeri ve tasarım standartları görseldekiyle aynıdır.
3- Pırlanta kolye ucu zincir üzerinde kayma veya dönme yapar mı?
3- Ürün, kulp bağlantı noktası ve yuvarlak motif ağırlık merkezi dengelenerek tasarlandığı için kullanım esnasında ters dönmeden nizami bir duruş sergiler.
4- Pırlanta kolye saklanırken nelere dikkat edilmelidir?
4- Zincirin düğüm olmasını ve metallerin çizilmesini önlemek amacıyla ürünün kendi özel bölmeli mücevher kutusunda muhafaza edilmesi önerilir.
5- İnternet sitemizden alınan ürün için fiziksel mağazalardan destek alınabilir mi?
5- Evet, e-ticaret sitemiz üzerinden satın aldığınız tüm mücevherlerin bakım, kontrol ve garanti işlemleri için tüm Türkiye'deki Lizay Pırlanta mağazaları tam yetkilidir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.835 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.506 TL