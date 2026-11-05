0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Yüzük
Ürün Kodu : DR197297
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38.952 TL
PEŞİN FİYATINA 12.984 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Yüzük T11402
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.64 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Duru dairesel çizgi ve minimal ışıltı. Sade şıklığı benimseyenlerin her gün kullanacağı bir klasik.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.952 TL