0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik
Ürün Kodu : DB18143
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34.320 TL
PEŞİN FİYATINA 11.440 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik T11315
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zamansız dairesel hatlar ve pırlanta ateşi. Tek başına ya da kombinlerle uyumlu minimalist bir imza.
0.10 Karat Pırlanta Yuvarlak Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.440 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
34.320 TL