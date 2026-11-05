0.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
Ürün Kodu : DE41825
44.074 TL
PEŞİN FİYATINA 14.691 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.20 Karat Pırlanta Trend Küpe T11327
14 Ayar, Rose Altın, 2.72 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.20 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade ve modern hatların ışıltılı dengesi. Kulaklarınızda duru ve zamansız bir iz bırakır.
0.20 Karat Pırlanta Trend Küpe
PEŞİN FİYATINA 14.691 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
44.074 TL