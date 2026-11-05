0.10 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR197191
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32.578 TL
PEŞİN FİYATINA 10.859 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11390
14 Ayar, Rose Altın, 2.13 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Sade detayların minimalist dengesi. Üst üste yüzük takmayı sevenler için mükemmel bir baz.
0.10 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.859 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.578 TL