0.10 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69255
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39.322 TL
PEŞİN FİYATINA 13.107 TL x 3 Taksit
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0.10 Karat Pırlanta Trend Kolye T11361
14 Ayar, Rose Altın, 2.64 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.10 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Yalın detayları sevenler için dikey veya dairesel minimal dokunuş. Çabasız zarafetin tanımı.
0.10 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.107 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.322 TL