0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük
Ürün Kodu : DR127007
40.205 TL
PEŞİN FİYATINA 13.402 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük T11376
14 Ayar, Altın, 2.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.19 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik bandı ve narin pırlantasıyla parmağınızda çabasız bir ışıltı yaratır.
0.19 Karat Pırlanta Trend Yüzük
PEŞİN FİYATINA 13.402 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.205 TL