0.16 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Küpe
Ürün Kodu : DE41926
38.856 TL
PEŞİN FİYATINA 12.952 TL x 3 Taksit
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0.16 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Küpe T11353
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2,39 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Romantik sembolizmin zarif pırlanta işçiliğiyle birleşimi. Özel anlar için unutulmaz bir jest.
0.16 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.952 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.856 TL