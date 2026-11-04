0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye
Ürün Kodu : DN69058
54.898 TL
PEŞİN FİYATINA 18.299 TL x 3 Taksit
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0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye T11295
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.26 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.07 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.11 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Küçük ama etkili bir ışıltı. Minimalist tarzı sevenlerin her gün takmak isteyeceği bir imza.
0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- 14 ayar altın zaman içerisinde kararma yapar mı veya renk atar mı?
1- 14 ayar değerli altın madeni paslanmaz ve kararma yapmaz. Yıllar içerisindeki kullanıma bağlı oluşabilecek hafif matlaşmalar ise pratik bir rodaj cila bakımıyla kolayca ilk günkü görünümüne kavuşturulur.
2- Kolyenin ilk günkü ışıltısını muhafaza etmesi için evde bakımı nasıl yapılmalıdır?
2- Ilık su içerisine birkaç damla yumuşak sabun damlatılarak mikro fiber bez yardımıyla nazikçe silinmeli ve durulanmalıdır. Parfüm, çamaşır suyu ve dezenfektan temasından korunmalıdır.
3- Hassas ve çabuk reaksiyon veren ciltlerde alerjik etki oluşturur mu?
3- 14 ayar altın anti-alerjenik niteliktedir. Ciltle temas eden tüm altın yüzeyler pürüzsüzleştirildiği için kaşıntı, kızarıklık veya alerji riski taşımaz.
4- Hediye siparişlerinde ambalajlama ve sunum süreci nasıl gerçekleşiyor?
4- Kolyeniz; lüks korumalı mücevher kutusu, firma sertifika kartı, varsa hediye ürünü ile birlikte eksiksiz olarak paketlenip teslim edilir.
5- Taşların karat değeri ve pırlanta kalitesi nedir?
5- Tasarımda toplam 0.18 karat değerinde pırlanta (D1: 0,07 ct, D2: 0,11 ct) yer almaktadır. Taşlar F-G renk (nadir beyaz) ve SI berraklık sınıfındadır.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.18 Karat Pırlanta Trend Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.299 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
54.898 TL