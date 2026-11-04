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0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye

Ürün Kodu : DN69037
55.378 TL
PEŞİN FİYATINA 18.459 TL x 3 Taksit
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Tahmini Gönderi: 10 iş günüdür. Bu süre kampanya dönemlerinde değişiklik gösterebilmektedir.
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Ürün Açıklaması

0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye T11288

14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.37 gr

Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak

Zincir Boyu: 42 cm

Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.

Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dokusal formu ve pırlanta ateşiyle dikkat çeker. Stilinize neşeli ve rafine bir dokunuş katar.
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İade Koşulları

0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye Sıkça Sorulan Sorular

1- Kolyenin üzerindeki pırlantalar kare (prenses) kesim midir, yoksa kare yuva içinde mi durmaktadır?
1- Taşlar yuvarlak kesim pırlanta olup, modern küp/kare formlu beyaz altın yuvaların içerisine mıhlama tekniğiyle yerleştirilmiştir. Bu sayede hem kare bir görünüm hem de yuvarlak pırlanta parlaklığı elde edilmiştir.
2- Kolyeyi gün boyu takmak boyunda iz veya ağırlık hissi oluşturur mu?
2- 3.37 gramlık son derece hafif yapısı ve ağırlığın gerdana eşit dağılmasını sağlayan dengeli dizilimi sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar, iz veya rahatsızlık yapmaz.
3- Kolyedeki F-G renk sınıflandırması ürünün ışık altındaki performansını nasıl etkiler?
3- F-G renk sınıfındaki pırlantalar renksiz/ekstra beyaz kategoride yer alır. Işığı maksimum düzeyde kırarak taşların yapay aydınlatmada ve güneş ışığında parıldamasını sağlar.
4- Hediye olarak alındığında kutu içeriğinde neler yer alıyor?
4- Ürün; şık hediye kutusu, garanti/sertifika kartı, özel koruma ambalajı ve hediye çantası ile eksiksiz olarak paketlenir.
5- Ürünün 14 ayar altın damgası nereye vurulmuştur?
5- 14K (585) ayar damgası ve üretici mührü, kolyenin kilit mekanizmasının yanındaki küçük altın plaka üzerine hassasça işlenmiştir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.459 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.378 TL
GÜVENLİ <br> ALIŞVERİŞ
GÜVENLİ
ALIŞVERİŞ

Alışverişinizi daha güvenli yapabilmeniz için lizaypirlanta.com SSL güvenlik sertifikası kullanmaktadır.
BAKIM <br> GARANTİSİ
BAKIM
GARANTİSİ

Satın almış olduğunuz mücevherlerinize ücretsiz bakım yaptırabilir, onarım gereken durumlarda ise kolay bir şekilde Lizay Pırlanta’dan destek alabilirsiniz.
ÖLÇÜ <br> GARANTİSİ
ÖLÇÜ
GARANTİSİ

Lizay Pırlanta tarafından üzerinde ölçü değişimi ya da onarım gibi işlemler yapılmış ise ürünler garantimiz dahilindedir.
SERTİFİKA
SERTİFİKA
ÜCRETSİZ SİGORTALI <br> GÖNDERİM
ÜCRETSİZ SİGORTALI
GÖNDERİM

Tüm siparişleriniz taşıma sigortası yapılarak ücretsiz bir şekilde kamera kayıtları altında kargo firmasına teslim edilir, belirttiğiniz adrese gönderilir. Siparişiniz kargo firmasından size teslim edilene kadar Lizay Pırlanta sorumluluğu ve güvencesi altındadır.
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM <br> & İADE
ÜCRETSİZ DEĞİŞİM
& İADE

Web sitemizden yapmış olduğunuz alışverişleri teslim tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek ödediğiniz tutarın tamamını geri alabilir veya kayıpsız olarak farklı bir mücevher ile değiştirebilirsiniz. Standart ölçüler dışındaki yüzük siparişleri ise yüzük iade prosedürlerine göre değişiklik göstermektedir. İçerisine yazı yazılmış olan alyanslar ve kişiselleştirilmiş ürünler iade alınmamaktadır.
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