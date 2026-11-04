0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye
Ürün Kodu : DN69037
55.378 TL
PEŞİN FİYATINA 18.459 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye T11288
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 3.37 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.18 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42 cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dokusal formu ve pırlanta ateşiyle dikkat çeker. Stilinize neşeli ve rafine bir dokunuş katar.
0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye Sıkça Sorulan Sorular
1- Kolyenin üzerindeki pırlantalar kare (prenses) kesim midir, yoksa kare yuva içinde mi durmaktadır?
1- Taşlar yuvarlak kesim pırlanta olup, modern küp/kare formlu beyaz altın yuvaların içerisine mıhlama tekniğiyle yerleştirilmiştir. Bu sayede hem kare bir görünüm hem de yuvarlak pırlanta parlaklığı elde edilmiştir.
2- Kolyeyi gün boyu takmak boyunda iz veya ağırlık hissi oluşturur mu?
2- 3.37 gramlık son derece hafif yapısı ve ağırlığın gerdana eşit dağılmasını sağlayan dengeli dizilimi sayesinde gün boyu konforlu bir kullanım sunar, iz veya rahatsızlık yapmaz.
3- Kolyedeki F-G renk sınıflandırması ürünün ışık altındaki performansını nasıl etkiler?
3- F-G renk sınıfındaki pırlantalar renksiz/ekstra beyaz kategoride yer alır. Işığı maksimum düzeyde kırarak taşların yapay aydınlatmada ve güneş ışığında parıldamasını sağlar.
4- Hediye olarak alındığında kutu içeriğinde neler yer alıyor?
4- Ürün; şık hediye kutusu, garanti/sertifika kartı, özel koruma ambalajı ve hediye çantası ile eksiksiz olarak paketlenir.
5- Ürünün 14 ayar altın damgası nereye vurulmuştur?
5- 14K (585) ayar damgası ve üretici mührü, kolyenin kilit mekanizmasının yanındaki küçük altın plaka üzerine hassasça işlenmiştir.
1. Bu yüzükte hangi taşlar kullanılmıştır?
Bu yüzükte toplam 0,27 karat pırlanta kullanılmıştır. Tasarımda 0,18 karat baget kesim ve 0,09 karat yuvarlak kesim pırlanta yer alır. Zarif ve modern görünümüyle hem günlük kullanıma hem özel günlere uyum sağlar.
2. Satın aldıktan sonra bakım, ölçü ve gönderim desteği var mı?
Evet, ürün için bakım, ölçü düzenleme ve gönderim desteği sağlanmaktadır.
3. Ürünün gramında farklılık olabilir mi?
Ürünler el işçiliği ile üretildiği için gramajlarda küçük farklılıklar olabilir.
4. Bu yüzük günlük kullanıma uygun mu?
Evet, günlük kullanım için uygun ve konforlu bir tasarıma sahiptir.
0.18 Karat Pırlanta Top Detaylı Kolye
PEŞİN FİYATINA 18.459 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
55.378 TL