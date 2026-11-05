0.16 Karat Pırlanta Üçgen Küpe
Ürün Kodu : DE41832
32.952 TL
PEŞİN FİYATINA 10.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.16 Karat Pırlanta Üçgen Küpe T11334
14 Ayar, Rose Altın, 2.00 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.16 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dinamik geometrik form ve narin pırlanta ateşi. Kulaklarınızda modern ve özgün bir parıltı.
0.16 Karat Pırlanta Üçgen Küpe
PEŞİN FİYATINA 10.984 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
32.952 TL