0.08 Karat Pırlanta Üçgen Kolye
Ürün Kodu : DN69262
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33.926 TL
PEŞİN FİYATINA 11.309 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Üçgen Kolye T11367
14 Ayar, Rose Altın, 2.31 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dinamik geometrik formun narin yorumu. İnce zincirinde süzülen özgün ve hafif bir ışıltı.
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Kolye
PEŞİN FİYATINA 11.309 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.926 TL