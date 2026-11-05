0.08 Karat Pırlanta Üçgen Yüzük
Ürün Kodu : DR197202
Seçiniz
31.488 TL
PEŞİN FİYATINA 10.496 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Yüzük T11396
14 Ayar, Rose Altın, 2.10 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Dinamik geometrik hatlar. İncecik bandı üzerinde taşınan narin ve modern bir pırlanta.
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Yüzük
PEŞİN FİYATINA 10.496 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
31.488 TL