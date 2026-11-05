0.08 Karat Pırlanta Üçgen Bileklik
Ürün Kodu : DB18148
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30.139 TL
PEŞİN FİYATINA 10.046 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Bileklik T11320
14 Ayar, Rose Altın, 2.01 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Geometrik tasarımın dinamik zarafeti. İncecik zincirinde taşıdığı narin pırlantayla çabasız bir imza.
0.08 Karat Pırlanta Üçgen Bileklik
PEŞİN FİYATINA 10.046 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
30.139 TL