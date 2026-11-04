0.11 Karat Pırlanta Halka Küpe T11264

1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır? 1- Alışılagelmiş yuvarlak halkaların ötesinde U-formlu (oval/geometrik halka) modern yapısı ve ön yüzeyine sıralanmış pırlanta detaylarıyla öne çıkan bu model, minimalist estetiği zarif bir şıklıkla bir araya getirir. Kulakta hem sporyık hem de zamansız bir duruş sergiler.

2- F-G renk ve SI berraklık sınıfı ürünün kalitesini nasıl etkiler? 2- F-G renk sınıfındaki pırlantalar renksiz ve üst seviye beyaz kategorisinde yer alırken, SI berraklık derecesi gözle fark edilemeyen doğal izleriyle berrak bir görünüm sunar. Bu kombinasyon, 14K altınla birleşerek zarif bir ışık yansıması oluşturur.

3- Küpelerin kilit mekanizması ve kullanımı nasıldır? 3- U-formlu dahili klipsli kilit mekanizmasına sahiptir. Kolayca takılıp çıkarılabilir, kulak memesini zarifçe kavrayarak gün boyu güvenli bir kullanım imkanı verir.

4- Pırlanta küpeler kullanılırken nelere dikkat edilmelidir? 4- Kilit mekanizmasının ve taş tırnaklarının yapısını korumak adına sert darbelerden kaçınılması önerilir. Parfüm, krem ve çamaşır suyu gibi sert kimyasallarla temas ettirilmemesi, duşta veya uyurken çıkarılması tavsiye edilir.