0.15 Karat Pırlanta Halka Küpe T11266

1- Küpelerin tasarımında hangi detaylar ön plana çıkmaktadır? 1- Yumuşatılmış üçgen/geometrik halka formu ve ön yüzeyine sıralanmış pırlanta işçiliğiyle öne çıkan bu model, modern mimari çizgileri zarif bir şıklıkla bir araya getirir. Klasik halka küpelere yenilikçi ve dinamik bir alternatif sunar.

2- F-G renk ve SI berraklık sınıfı ürünün kalitesini nasıl etkiler? 2- F-G renk sınıfındaki pırlantalar renksiz ve nadir beyaz kategorisinde yer alırken, SI berraklık derecesi gözle fark edilemeyen doğal izleriyle berrak bir görünüm sunar. Bu kombinasyon, 14K altınla birleşerek maksimum ışık kırılması ve canlı bir parlaklık sağlar.

3- Küpelerin kilit mekanizması ve kullanımı nasıldır? 3- Ergonomik dahili klips kilit mekanizmasına sahiptir. Kulak memesini rahatça kavrar ve gün boyu takılma veya açılma riski olmadan güvenli bir kullanım imkanı verir.

4- Geometrik formlu pırlanta halka küpeler hangi kıyafetlerle kombinlenebilir? 4- Özgün geometrik yapısı sayesinde hem minimalist günlük kombinlerle hem de modern ofis ve akşam stilleriyle mükemmel bir uyum yakalar. Zamansız ve yenilikçi tarzıyla her kıyafete şık bir dokunuş katar.