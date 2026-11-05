0.15 Karat Pırlanta Damla Küpe
Ürün Kodu : DE41829
38.390 TL
PEŞİN FİYATINA 12.797 TL x 3 Taksit
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0.15 Karat Pırlanta Damla Küpe T11331
14 Ayar, Rose Altın, 2.43 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Su damlası formunun zarafeti. Kulak memenizde naif ve duru bir parlaklık oluşturur.
0.15 Karat Pırlanta Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 12.797 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
38.390 TL