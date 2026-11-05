0.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
Ürün Kodu : DR197198
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36.629 TL
PEŞİN FİYATINA 12.210 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük T11393
14 Ayar, Rose Altın, 2.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Su damlası naifliğinde parlayan, günlük şıklığın en minimal ve zarif üyesi.
0.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.210 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.629 TL