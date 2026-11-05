0.08 Karat Pırlanta Damla Kolye
Ürün Kodu : DN69259
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36.576 TL
PEŞİN FİYATINA 12.192 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Damla Kolye T11364
14 Ayar, Rose Altın, 2.51 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin tasarımıyla boyun hattınızı süzgün gösteren, günlük kullanıma uygun ultra hafif bir parça.
0.08 Karat Pırlanta Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.192 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.576 TL