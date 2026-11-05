0.15 Karat Pırlanta Damla Küpe
Ürün Kodu : DE41828
39.955 TL
PEŞİN FİYATINA 13.318 TL x 3 Taksit
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0.15 Karat Pırlanta Damla Küpe T11330
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.56 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.15 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin damla kesimin ferahlatıcı ışığı. Yüzünüzde süzülen son derece hafif ve şık bir detay.
0.15 Karat Pırlanta Damla Küpe
PEŞİN FİYATINA 13.318 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
39.955 TL