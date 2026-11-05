0.08 Karat Pırlanta Damla Kolye
Ürün Kodu : DN69258
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36.307 TL
PEŞİN FİYATINA 12.102 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Damla Kolye T11363
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.50 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Minimal damla formunun su gibi tazeleyici etkisi. Teninizde naif bir parıltı bırakır.
0.08 Karat Pırlanta Damla Kolye
PEŞİN FİYATINA 12.102 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
36.307 TL