0.08 Karat Pırlanta Damla Bileklik
Ürün Kodu : DB18144
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33.566 TL
PEŞİN FİYATINA 11.189 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Damla Bileklik T11316
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.30 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Su damlasının süzgün estetiği. Bileğinize narin, ferah ve son derece feminen bir aydınlık katar.
0.08 Karat Pırlanta Damla Bileklik
PEŞİN FİYATINA 11.189 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
33.566 TL