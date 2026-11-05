0.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
Ürün Kodu : DR197197
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37.536 TL
PEŞİN FİYATINA 12.512 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük T11392
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.53 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Narin damla kesimin ultra hafif yorumu. Ellerinizin zarafetini öne çıkaran sade bir dokunuş.
0.08 Karat Pırlanta Damla Yüzük
PEŞİN FİYATINA 12.512 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
37.536 TL