0.09 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Kolye
Ürün Kodu : DN69356
40.282 TL
PEŞİN FİYATINA 13.427 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
0.09 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Kolye T11374
14 Ayar, Beyaz Altın, Rose Altın, 2.75 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.09 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
Zarafeti anlamla buluşturan tasarım. Boynunuzda duru ve son derece şık bir hikaye taşır.
0.09 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.427 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.282 TL