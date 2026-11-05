0.08 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Kolye
Ürün Kodu : DN69355
40.771 TL
PEŞİN FİYATINA 13.590 TL x 3 Taksit
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0.08 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Kolye T11373
14 Ayar, Beyaz Altın, 2.81 gr
Taş: Pırlanta
Ağırlık: 0.08 Karat
Renk: F-G
Berraklık: SI
Kesim: Yuvarlak
Zincir Boyu: 42cm
Ürünümüz özel üretim olduğu için belirtilen gramda (+/-) %10 farklılık olabilmektedir.
Ürünümüz talebiniz doğrultusunda beyaz, sarı ve rose altın renk alternatifleriyle üretilebilmektedir. Renk tercihinizi sipariş notu bölümünde belirtebilir ya da whatsapp hattımızdan destek alabilirsiniz.
İncecik zincirinde saklı romantik sembol. Sevdikleriniz için anlam yüklü ve narin bir armağan.
0.08 Karat Pırlanta Aşkın Anahtarı Kolye
PEŞİN FİYATINA 13.590 TL x 3 Taksit
Ödeme Seçenekleri
40.771 TL